Педофил-насильник выступает за сборную Нидерландов на Олимпиаде в Париже

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Отбывший срок педофил-насильник попал в сборную Нидерландов на Играх-2024

Олимпийский комитет Нидерландов включил в сборную своей страны отсидевшего за неоднократное изнасилование 12-летней девочки Стивена ван де Вельде, пишет «Царьград» .

Стоит отметить, что ранее судимый за изнасилование педофил не является именитым спортсменом. Он — дебютант в команде Нидерландов.

Болельщики и другие спортсмены считают, что педофил-насильник может и сейчас представлять опасность для окружающих. Особенно для несовершеннолетних девочек.

Ранее летние Олимпийские игры в Париже оказались в центре скандала из-за провокационной церемонии открытия, где постановку «Тайная вечеря» сыграли трансвеститы и трансгендеры.

Мировому сообществу не понравился этот ход, после чего Международный олимпийский комитет удалил со своего YouTube-канала видео лучших моментов с открытия Игр-2024.