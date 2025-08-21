Стало известно, сколько россияне тратят денег на спорт ежемесячно

«Авито»: россияне в среднем тратят на спорт по 5 тысяч рублей в месяц

Эксперты сервиса «Авито» выяснили, какое количество россиян занимается спортом, а также сколько денег им приходится тратить на посещение спортивных залов и покупку специального инвентаря. Исследование есть в распоряжении РИАМО. Оказалось, что большинство граждан тратят на спорт порядка 5 тысяч рублей ежемесячно.

О деньгах

Ежемесячные траты россиян на спортивный инвентарь и одежду в среднем составляют 5 тысяч рублей. Большинству (40%) удается ограничить расходы суммой до 3 тысяч рублей. Примерно пятая часть опрошенных (19%) тратит от 3 до 5 тысяч рублей. Около 13% респондентов выделяют на спортивные нужды от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно, а 12% готовы тратить еще больше.

Большинство людей (54%) предпочитают приобретать спортивные товары через интернет-платформы и сайты с объявлениями. Обычные магазины посещают лишь 17% покупателей, а специализированные онлайн-ресурсы используют только 10%. Почти половина опрошенных (47%) признались в бесполезных спортивных покупках. Каждый пятый респондент сообщил о приобретении ненужного спортивного инвентаря, 13% пожалели о покупке спортивной одежды, а 11% — обуви для занятий спортом.

Самые популярные виды спорта и кто ими увлекается

60% опрошенных россиян регулярно занимаются спортом, при этом большинство предпочитает традиционные виды физической активности: бег, плавание, силовые тренировки и фитнес. Каждый пятый респондент тренируется на постоянной основе, причем среди мужчин этот показатель достигает 23%, а среди молодежи от 18 до 24 лет — 34%.

15% участников опроса заявили, что дисциплинированы и никогда не пропускают запланированные тренировки даже при усталости или загруженности делами. Главным мотиватором для занятий спортом большинство назвало заботу о здоровье.

Бег стал самым популярным видом физической активности среди россиян, его предпочитают 37% респондентов. На втором месте находятся силовые и фитнес-тренировки, которыми занимаются 28% опрошенных, а замыкает тройку лидеров плавание с показателем 23%.

Стоит отметить, что спортивные предпочтения заметно различаются между полами. Мужчины чаще выбирают командные и контактные виды спорта: волейбол и баскетбол привлекают 14%, боевые искусства и бокс — 12%, а теннис — 9%. Женщины же отдают предпочтение более спокойным дисциплинам: йогой занимаются 24%, танцами — 22%, а пилатесом — 9%. Велоспорт также пользуется значительной популярностью — им увлекаются 21% россиян.

Об экстриме

Многие россияне мечтают попробовать себя в экстремальных видах спорта. Каждый пятый опрошенный (20%) хотел бы освоить сноуборд или горные лыжи, 19% привлекает серфинг, а 18% интересуются альпинизмом. Водные виды спорта также вызывают интерес: 16% респондентов хотели бы заняться яхтингом или парусным спортом, а 11% — греблей.

«В среднем у нас более 17,5 млн уникальных пользователей в месяц в категории „Спорт“. Мы видим, что люди интересуются различными спортивными направлениями, пробуют новое для себя, в том числе экстремальные виды спорта. И этот интерес подтверждают данные платформы — за последний год на площадке выросли продажи каяков (+24%), сапов (+17%), серфов (+16%)», — пояснил руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle Сергей Кленяев.

Почему россияне занимаются спортом?

Каждый пятый россиянин начинает заниматься новыми видами спорта, чтобы разнообразить свою жизнь и избавиться от монотонности будней. Для 16% опрошенных главной мотивацией становится желание улучшить физическую форму и сбросить вес.

Главной причиной, которая подталкивает людей пробовать новые спортивные направления, является забота о здоровье — так считают 35% опрошенных. Специалисты подтверждают, что разнообразие физических нагрузок положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует укреплению мышц.

Советы друзей и родственников влияют на выбор спортивных увлечений у 8% респондентов. Такой же процент людей признается, что пробует новые виды физической активности исключительно ради создания контента для социальных сетей.