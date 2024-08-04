Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями

Журналистам из России запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпиады, пишет Sport24 .

В публикации говорится, что организаторы на пресс-конференции не позволили фотографу сделать снимки спортсменок с медалями и поспешили увести теннисисток. При этом, как отмечается, незадолго до этого сербские журналисты фотографировали победителя мужского одиночного разряда Новака Джоковича.

В финале турнира 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали первую для России медаль летней Олимпиады в Париже, взяв серебро. Андреева и Шнайдер выступали против теннисисток из Италии Сарф Эррани и Жасмин Паолини. Девушки играли в женском парном разряде.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Игр-2024 в Париже.