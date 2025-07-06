Путин: на поддержку спецоперации в рамках «Все для Победы» отправили 54,5 млрд

На поддержку спецоперации в рамках акции «Все для Победы!» россияне отправили 54,5 млрд рублей. Их отправили в зону СВО, рассказал президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!», сообщает пресс-служба Кремля.

Он поблагодарил россиян, для которых девиз акции стал призывом к действию. Люди не только отправляли средства, но и собирали одежду, бытовую технику, предметы обихода, отдавали свое, создавая гуманитарные колонны для поддержки жители Донбасса, Новороссии, других приграничных регионов.

С начала СВО к акции «Все для Победы!» подключились не только миллионы россиян, но и компании, ИП, трудовые коллективы. Суммарно собрали 54,5 млрд рублей. Речь идет только о народных деньгах.

Ранее Путин во время осмотра выставки Народного фронта «Все для победы!» сказал, что обсудит с правительством и министерством обороны возможность организации краткосрочных командировок для гражданских докторов в военные госпитали рядом с линией боевого соприкосновения в зоне СВО. В данный момент врачам приходится подписывать долгосрочные контракты.

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