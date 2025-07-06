Путин наградил премией «Все для победы» помогающих солдатам на СВО волонтеров

Президент России Владимир Путин наградил лауреатов премии «Все для Победы!», которые помогают солдатам в зоне спецоперации. Памятные статуэтки получили несколько человек, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава РФ вручил награды главному конструктору АО «Русский купол» Ивану Солдатову, семье Малий из Донецкой Народной Республики и организатору сообщества «Швейные войска России» Ольге Язевой.

Премия «Все для Победы!» — общественная награда. Ее выдают волонтерам за то, что те оказали помощь участникам спецоперации и членам их семей. Также статуэтки получают мирные граждане новых и приграничных регионов.

Премия «Все для Победы!» была учреждена в 2024 году. Такое поручение дал Путин.

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