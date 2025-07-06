Номинант «Грэмми» из Тамбова создаст совместный трек с легендой MOBY

Юный талант из Тамбовской области Дмитрий Волынкин, более известный как Øneheart, в ближайшем будущем представит поклонникам совместный трек с известным электронным музыкантом MOBY, об этом сообщает Mash .

Совсем недавно 19-летний студент юридического вуза сдал экзамены в Тамбове и отправился в Париж. Именно во французской столице он узнал о присуждении ему двойной платины RIAA — престижной американской награды, которой ранее удостаивались такие знаменитости, как Майкл Джексон, Эминем, Дрейк и Макан.

Его композиция Snowfall стала одним из самых успешных эмбиент-синглов в истории, набрав более 300 миллионов прослушиваний на американских стриминговых платформах. По словам Волынкина, он создал этот хит всего за несколько часов. Когда его спросили о реакции на такой успех, музыкант скромно ответил, что у него все идет своим чередом.

Стоит отметить, что трек с MOBY — не единственный проект, над которым в настоящее время работает Волынкин. В конце лета 2025 года он презентует совместный альбом, записанный совместно с отцом, двоюродным братом и Димой Корсо. Релиз запланирован на 22 августа.