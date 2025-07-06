В Тюменской области лекарства за год подорожали до 62%

Цены на лекарственные препараты в Тюменской области за прошедший год сильно увеличились. Согласно информации от Тюменьстата, которую проанализировал РБК , стоимость медикаментов выросла в диапазоне от 2% до 62%.

К июню 2025 года наиболее заметное увеличение цены произошло у российского «Анальгина» — на 62%, теперь его стоимость составляет 54,03 рубля вместо прежних 33,23 рубля. Также ощутимо подорожали «Корвалол» (на 30%, с 46 до 60 рублей) и «Левомеколь» (на 28%, с 217 до 278 рублей).

«Ренгалин» стал дороже на 11% — теперь он стоит 332 рубля против прежних 298. «Валидол» показал минимальный рост цены — всего 2%, подорожав с 47 до 48 рублей. Среди рассмотренных препаратов только «Нимесулид» снизился в цене — со 122 до 117 рублей.

По мнению врача-невролога Алексея Борисова, повышение стоимости медикаментов в основном связано с инфляцией. В лекарственном секторе инфляция достигла 12%, что выше общего показателя 2024 года в 9,5%, согласно данным Росстата.

Борисов отметил, что на ценообразование также влияют особенности регионов, включая расходы на доставку товаров. Он предполагает, что рыночная структура останется практически неизменной в 2025 году из-за длительности процессов регистрации и внедрения новых препаратов.

Согласно информации от Центра развития перспективных технологий, жители Тюменской области в начале 2025 года потратили более 5,1 млрд рублей на медикаменты. При этом количество проданных упаковок сократилось на 4,7%, упав с 14,2 до 13,5 миллионов. Однако в денежном выражении наблюдается рост продаж на 8,9% по сравнению с прошлым годом — с 4,7 до 5,1 миллиарда рублей. В целом за год расходы на лекарства увеличились на 15%.