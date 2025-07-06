СПЧ потребовал у Азербайджана создать условия для расследования нарушений прав

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала власти Азербайджана сформировать условия, которые позволят расследовать факты нарушения прав россиян. Также она предложила избавиться от появившегося между странами «раскола», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комиссии.

Еще она призвала власти Азербайджана уменьшить накал в отношениях с Россией.

Также Москва предложила Баку вернуться к партнерству между двумя странами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что государство наблюдает за появившейся напряженностью между РФ и Азербайджаном. Он призвал обе страны проявлять сдержанность.

28 июня в Свердловской области были задержаны азербайджанцы-фигуранты по уголовным делам прошлых лет. Они были частью преступной этнической группы. Через два дня силовики в Азербайджане безосновательно провели задержание семерых человек, работавших в медиагруппе «Россия сегодня». 1 июля в Баку задержали еще восемь граждан РФ.