Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Игр-2024 в Париже, они сразятся за победу в парном разряде, сообщается на сайте Sports.ru .

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес‑Тормо со счетом 6:1, 6:2. Игра шла 1 час 14 минут.

Теперь им предстоит сразиться за золотую медаль в матче против итальянских теннисисток Жасмин Паолини и Сарры Эррани. Бороться за победу российские спортсменки будут в воскресенье.

При этом нашли девушки обеспечили себе как минимум серебро. Награда будет первой для россиян, которые поехали на ОИ-2024 в статусе нейтральных атлетов.

Ранее Андреева проиграла 48-й ракетке мира, полячке Магде Линетт, и не пробилась во второй круг Игр-2024 в одиночном разряде. Спортсменка уступила со счетом 3:6, 4:6.