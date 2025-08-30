Россиянка впервые в истории завоевала медаль на чемпионате Европы по триатлону Спорт сегодня в 17:40 Фото - © Федерация триатлона России

Россиянка Диана Исакова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по триатлону, который проходит в турецком Стамбуле, сообщает РБК.

Исакова показала результат 1 час 55 минут 41,43 секунды. Золотую медаль завоевала представительница Бельгии Йолиен Вермейлен с результатом 1:55.34,42, бронза досталась британской спортсменке Тилли Анеме (1:55.44,04). Российская триатлонистка впервые в истории завоевала медаль на чемпионате Европы в женских соревнованиях. Ранее россиянка Мария Рослякова вошла в историю, став первой спортсменкой, которая исполнила программу по художественной гимнастике на Северном полюсе.