Российская гимнастка установила мировой рекорд, выступив на Северном полюсе

сегодня в 09:22

Россиянка Мария Рослякова вошла в историю, став первой спортсменкой, которая исполнила программу по художественной гимнастике на Северном полюсе, сообщает РИА Новости .

7 июля Рослякова продемонстрировала свое мастерство в гимнастических упражнениях с лентой, мячом и булавами. Выступление проходило на специально подготовленной площадке, расположенной на пересечении меридианов — 90 градусов северной широты.

Температура воздуха во время выступления спортсменки была близка к нулю. Автором проекта выступила тренер спортсменки Анна Полунина.

С 5 августа выступление российской гимнастки официально зарегистрировано в Реестре рекордов России, а также в международной книге рекордов INTERRECORD как достижение в категории Official Excellence («Официальное превосходство»).

Ранее российский пловец Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсмен преодолел дистанцию за 23,68 секунды, побив рекорд чемпионатов мира. Второе место заняли россиянин Павел Самусенко.