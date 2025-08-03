сегодня в 15:04

Российский пловец Колесников завоевал золото на Чемпионате мира в Сингапуре

Российский пловец Климент Колесников занял первое место на дистанции 50 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он получил золотую медаль, сообщает РИА Новости .

Спортсмен из России преодолел дистанцию за 23,68 секунды. Он побил рекорд чемпионатов мира.

Второе место заняли россиянин Павел Самусенко и южноафриканец Питер Кетце. Они оба проплыли дистанцию за 24,17.

Ранее Колесников заявил, что собирается участвовать в летних Олимпийских играх 2028 года. Они пройдут в американском Лос-Анджелесе.