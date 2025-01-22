Известный российский пловец хочет участвовать в ЧМ в Сингапуре и Олимпиаде в США
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Российский пловец, шестикратный чемпион Европы и двукратный призер Олимпиады-2020 Климент Колесников в интервью Metaratings.ru заявил, что готовится к чемпионату в Сингапуре и планирует участвовать в Играх-2028 в США. Ранее он отказался от участия в ЧМ в Будапеште и ОИ в Париже из-за нейтрального статуса.
Пловец не участвовал в международных соревнованиях с 2022 года. Сейчас в его планах главным пунктом стоит подготовка к летнему Чемпионату мира 2025 года в Сингапуре.
Колесников признался, что недоволен своими результатами на российском чемпионате 2024 года, где он занял первое и второе места.
«Если смотреть по занятым местам на чемпионате России, то да (год можно назвать успешным — ред.). Но результатами, которые я показал, я абсолютно недоволен», — отметил пловец, добавив, что в 2025 году надеется улучшить свои показатели.
Вернуться к участию в международных турнирах Колесникова сподвигли успехи россиян на ЧМ-2024 в Будапеше, где они выступали в нейтральном статусе.
«После этого у меня в голове появились мысли, что будет не очень хорошо для самого себя отсиживаться здесь, в то время как вся сборная будет выступать в Сингапуре и завоевывать медали», — поделился спортсмен.
По словам олимпийца, он планирует участвовать в эстафете и на личных дистанциях.
Колесников добавил, что ему «абсолютно не обидно», что Олимпиада в Париже прошла без его участия, поскольку тогда он «принимал взвешенное решение» и отказался ехать на Игры.
Климент Колесников также заявил, что болельщикам стоит ждать его и на следующих Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в США.