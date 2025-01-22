Известный российский пловец хочет участвовать в ЧМ в Сингапуре и Олимпиаде в США

Пловец Колесников не хочет «отсиживаться» в РФ во время международных первенств

Российский пловец, шестикратный чемпион Европы и двукратный призер Олимпиады-2020 Климент Колесников в интервью Metaratings.ru заявил, что готовится к чемпионату в Сингапуре и планирует участвовать в Играх-2028 в США. Ранее он отказался от участия в ЧМ в Будапеште и ОИ в Париже из-за нейтрального статуса.

Пловец не участвовал в международных соревнованиях с 2022 года. Сейчас в его планах главным пунктом стоит подготовка к летнему Чемпионату мира 2025 года в Сингапуре.

Колесников признался, что недоволен своими результатами на российском чемпионате 2024 года, где он занял первое и второе места.

«Если смотреть по занятым местам на чемпионате России, то да (год можно назвать успешным — ред.). Но результатами, которые я показал, я абсолютно недоволен», — отметил пловец, добавив, что в 2025 году надеется улучшить свои показатели.

Вернуться к участию в международных турнирах Колесникова сподвигли успехи россиян на ЧМ-2024 в Будапеше, где они выступали в нейтральном статусе.

«После этого у меня в голове появились мысли, что будет не очень хорошо для самого себя отсиживаться здесь, в то время как вся сборная будет выступать в Сингапуре и завоевывать медали», — поделился спортсмен.

По словам олимпийца, он планирует участвовать в эстафете и на личных дистанциях.

Колесников добавил, что ему «абсолютно не обидно», что Олимпиада в Париже прошла без его участия, поскольку тогда он «принимал взвешенное решение» и отказался ехать на Игры.

Климент Колесников также заявил, что болельщикам стоит ждать его и на следующих Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в США.