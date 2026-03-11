Россия завоевала третье золото на Паралимпиаде в Италии
Лыжник Иван Голубков победил в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя. Спортсмен принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии, сообщает РИА Новости.
Голубков выступает в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Дистанцию он преодолел за 24 минуты 5,8 секунды.
Также золото российской сборной принесла лыжница Анастасия Багиян. Россиянка выступала в категории NS1. Ее ведущим был Сергей Синякин. В решающем забеге Багиян финишировала за 3 минуты 16,1 секунды.
Первое золото на Паралимпиаде завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина. Она одержала победу в супергиганте. 23-летняя россиянка финишировала с результатом 1 минута 15,60 секунды.
