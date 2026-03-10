Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026 в Италии

сегодня в 17:06

Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на зимних Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка принесла сборной России второе золото, сообщает РИА Новости .

Россиянка выступала в категории NS1. Ее ведущим был Сергей Синякин. В решающем забеге Багиян финишировала за 3 минуты 16,1 секунды.

Второе место с отставанием в 8,6 секунд заняла серебряная призерша Паралимпиады-2022 в биатлоне немка Леони Мария Вальтер. Замкнула тройку лидеров с отставанием на 9,2 секунды ее соотечественница и золотая медалистка ОИ в Пекине Линн Кацмайер.

Ранее Гимн России включили на Паралимпийских играх в Италии в честь горнолыжницы Варвары Ворончихиной, завоевавшей золото в супергиганте. Это произошло впервые с 2014 года и стало знаковым событием для российского спорта.

Зимние паралимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.

