Гимн России впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде

Гимн России включили на Паралимпийских играх в Италии в честь горнолыжницы Варвары Ворончихиной, завоевавшей золото в супергиганте. Это произошло впервые с 2014 года и стало знаковым событием для российского спорта, сообщает Life.ru .

23-летняя россиянка, выступавшая в классе LW 6/8-2 с поражением части руки, финишировала с результатом 1 минута 15,60 секунды. Ворончихина обошла француженку Орели Ришар и шведку Эббу Орейо.

«Очень приятно, что я смогла сотворить историю и впервые за 12 лет мы услышали гимн. Сейчас я немного выдохлась и устала и не могу осознать, насколько это глобально и удивительно. Думаю, когда вернусь домой, буду в шоке. Очень рада», — сказала чемпионка, не сдерживала слез.

7 марта Варвара Ворончихина взяла бронзу в скоростном спуске стоя на Олимпиаде. Россиянка уступила всего 2,47 секунды шведке Эббе Орсйо.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.