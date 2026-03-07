Ворончихина выиграла 3 место в скоростном спуске на итальянской Паралимпиаде
Горнолыжница из РФ Варвара Ворончихина заняла третье место на Паралимпийских играх в Италии в скоростном спуске. Она соревновалась в классе LW 6/8-2 с поражением части руки, сообщает РИА Новости.
Ворончихина пришла к финишу за 1 минуту 24,47 секунд.
Спортсменка принесла сборной РФ первую медаль на Паралимпиаде в Италии.
Она проходит с 6 по 15 марта. Паралимпиада проводится в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
27 сентября 2025 года Генеральная ассамблея МПК восстановила членство Паралимпийского комитета РФ и Паралимпийского комитета Беларуси в собственном составе. Россию и РБ отстраняли с марта 2022-го.
