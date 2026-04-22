11 человек пострадали в результате обрушения подъезда в Сызрани
Из-за обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей, сообщает «Звезда».
В среду в результате атаки украинских БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома, из-под завалов спасены четыре человека.
Как уточнили в МЧС, для фиксации нависающих конструкций здания задействована инженерная техника.
Глава МЧС РФ Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ на месте происшествия.
