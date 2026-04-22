Врач назвал главные продукты, провоцирующие язву желудка

Развитие язвенной болезни желудка зависит от множества факторов, и один из ключевых — особенности питания. О том, какие продукты могут усиливать воспаление и повышать риск образования язвы, РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олег Байо.

К числу наиболее опасных продуктов врач отнес острую и пряную пищу с большим количеством специй, таких как перец, горчица, чили и другие. Они стимулируют выработку соляной кислоты, повышая кислотность желудочного сока и увеличивают риск повреждения слизистой. Кроме того, такая пища может нарушать работу сфинктеров, провоцируя развитие гастроэзофагеального рефлюкса, который также связан с поражением слизистой оболочки.

«Следующая категория — жирная и жареная пища. Такие продукты создают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и замедляют переваривание. Из-за этого пища дольше задерживается в желудке, увеличивая кислотную нагрузку. В результате слизистая становится более уязвимой, что со временем может привести к ее повреждению и формированию язвы», — отметил врач.

Еще одним фактором риска являются напитки с кофеином, в первую очередь кофе и энергетики. По словам гастроэнтеролога, кофе активно стимулирует секрецию соляной кислоты. Кроме того, кофе ускоряет опорожнение желудка, что усиливает механическое воздействие на его стенки.

«Отдельно стоит предупредить о влиянии алкоголя. Это один из наиболее агрессивных продуктов для слизистой оболочки желудка. Он разрушает защитные механизмы, повышает проницаемость сосудов и усиливает воспаление. А при регулярном употреблении повышает кислотность желудочного сока и может привести к развитию эрозивного гастрита и язвенной болезни», — добавил Байо.

Увеличивают риск развития язвы также продукты с высокой кислотностью: цитрусовые, томаты, яблоки, уксус и другие кислые продукты. Особенно если употреблять их натощак.

«Следующая группа продуктов — газированные напитки. Сладкая газировка содержит углекислый газ и большое количество сахара, что создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Газ повышает давление в желудке, а избыток сахара и добавок может нарушать баланс микрофлоры и способствовать развитию воспаления», — пояснил специалист.

Не менее вредны продукты, содержащие трансжиры, такие как фастфуд и маргарин. По словам врача, они усиливают воспалительные процессы в организме и негативно влияют на клеточные мембраны слизистой оболочки. Это снижает ее защитные свойства и повышает вероятность хронического повреждения.

В завершение гастроэнтеролог подчеркнул, что для профилактики язвенной болезни важно придерживаться сбалансированного питания, избегать переедания и внимательно относиться к рациону, особенно при наличии гастрита или предрасположенности к заболеваниям желудка.

