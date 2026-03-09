Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде-2026 в Италии

сегодня в 12:29

Горнолыжница Ворончихина завоевала первое золото для РФ на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото, одержав победу в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.

23-летняя россиянка финишировала с результатом 1 минута 15,60 секунды. Француженка Орели Ришар заняла второе место, уступив победительнице 1,96 секунды. Бронзовую медаль завоевала шведская спортсменка Эбба Орше, ее результат оказался на 2,04 секунды хуже.

7 марта Ворончихина взяла бронзу в скоростном спуске стоя на Олимпиаде. Варвара уступила всего 2,47 секунды шведке Эббе Орсйо. Она соревновалась в классе LW 6/8-2 с поражением части руки.

Ранее российский горнолыжник Алексей Бугаев взял бронзу Паралимпийских игр в Италии. Спортсмен показал время 1:18,40.

Зимние паралимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.