Российский горнолыжник Бугаев взял бронзу Паралимпийских игр в Италии

Российский паралимпиец Алексей Бугаев пополнил копилку своей команды бронзовой наградой в скоростном спуске на играх в Италии. Спортсмен, выступающий в классификации LW6/8-2 (с частичным поражением руки), показал время 1:18,40, сообщает РИА Новости .

Победу в дисциплине одержал швейцарец Робин Куше (1:17,79), а вторым стал француз Артур Боше, отставший от лидера на 0,61 секунды.

Это уже второе призовое место для команды России на текущих Паралимпийских играх. Ранее в тот же день бронзу в той же дисциплине получила горнолыжница Варвара Ворончихина.

Для 28-летнего Бугаева эта медаль стала четвертой в паралимпийской коллекции. В его активе уже были победы в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи в 2014 году, где он стал серебряным призером в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзовым — в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он взял золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.

Спортсмены из России впервые с 2014 года участвуют в Паралимпийских играх под национальным флагом после полного восстановления прав Паралимпийского комитета России (ПКР) Международным паралимпийским комитетом (IPC) в сентябре 2025 года. Соревнования в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся с 6 по 15 марта, и в составе российской делегации на них присутствует шесть человек.

