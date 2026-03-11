Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде в Италии

Еще одну, четвертую медаль для сборной РФ на Паралимпиаде в Италии, выиграла лыжница Анастасия Багиян. Она победила в гонке с раздельным стартом на 10 километров, сообщает РЕН ТВ .

10 марта Багиян заняла первое место в спринтерской гонке классическим стилем. Она участвует в соревнованиях в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Тогда спортсменка прошла трассу за 3 минуты 16,1 секунды.

Зимние паралимпийские игры 2026 года проводятся с 6 по 15 марта. Они проходят в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. 27 сентября 2025 года после трехлетнего перерыва Генассамблея МПК восстановила членство Паралимпийского комитета РФ и Белоруссии в составе.

Ранее лыжник Иван Голубков занял первое место в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя. Он завоевал для сборной РФ третью золотую медаль.

