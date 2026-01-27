Прогулка в снегопад и уборка снега лопатой могут заменить спортзал

Пешее передвижение по заснеженным улицам, уборка двора или откапывание автомобиля после сильных снегопадов — не только необходимость, но и эффективная физическая нагрузка. Ходьба по рыхлому снегу и работа лопатой задействуют сразу несколько крупных мышечных групп. О том, какие упражнения помогают поддерживать тонус и общую подвижность в период непогоды, которая накрыла Россию, сообщил РИАМО тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Юрий Аверьянов.

По словам специалиста, ходьба по снегу требует больше энергии, чем обычная прогулка. Неустойчивая поверхность заставляет активнее работать мышцы ног и корпуса: квадрицепсы и ягодицы отвечают за толчок и подъем шага, икры и стабилизаторы голеностопа помогают сохранять равновесие, пресс и поясницы удерживают корпус.

Уборка снега лопатой представляет собой нагрузку на все тело, нагружая одновременно и верхнюю и нижнюю части тела. Во время подъемов и бросков снега работают плечи, предплечья, грудные и широчайшие мышцы спины. Однако основное усилие следует отдавать ногам и ягодицам, чтобы снизить нагрузку на спину.

«Подобные активности в непогоду зимой могут быть полноценной физической нагрузкой, если выполнять их с правильной техникой. Следите за положением спины, распределяйте усилия на ноги, двигайтесь плавно и не торопитесь, это помогает безопасному укреплению мышц и снижению риска травм», — отметил Аверьянов.

Подобная нагрузка не сможет в полной степени заменить собой силовую тренировку в зале, однако она служит отличным подспорьем в сохранении здоровья опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Она поддерживает тонус мышц спины, ног, рук и корпуса, а также общую подвижность. За час активной работы лопатой можно сжечь 300–400 килокалорий в зависимости от интенсивности и массы тела. При этом важно обезопасить себя от переохлаждения, надевая теплые вещи, а для снижения риска падений и травм — выбирать нескользящую обувь, смотреть под ноги и избегать резких движений.

Ранее на Московский регион обрушился аномальный снегопад. В мегаполисе был побит рекорд по осадкам за последние 30 лет. При этом снег продолжает идти. В столице из-за снегопада и снежных заносов действует «оранжевый» уровень погодной опасности, в Подмосковье — «желтый». В городе с утра были 9-балльные пробки. Непогода продлится до 29 января.

