сегодня в 12:49

Получение «Локомотивом» трансферного бана — это проблемы с ФИФА «на пустом месте», заявил генсекретарь РФС Максим Митрофванов в кулуарах ПМЭФ. Ранее «железнодорожники» говорили, что получили запрет на регистрацию новых футболистов из-за так называемого «дела „Мариуполя“», сообщает «Матч ТВ» .

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Локо» регистрировать новых игроков на протяжении трех транспортных окон. До этого московская команда подавала апелляцию, пытаясь оспорить выплату компенсации клубу «Мариуполь» за трансфер Марка Мампасси.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензию и оставил в силе решение ФИФА, согласно которому «Локо» обязан выплатить «Мариуполю» 49 808 евро плюс 5% годовых с февраля 2022 года.

По мнению Митрофанова, «железнодорожникам» удастся «решить вопрос». Генсек РФС считает, что проблему с трансферным баном можно «легко устранить».

«Есть система FIFA Clearing House, они выполнят обязательства перед ФИФА. Пусть коллеги из „Локомотива“ комментируют подробности. На пустом месте получили проблемы с ФИФА. Это не сложная проблема, она легко устраняется», — полагает Митрофанов.

Из-за трансферного запрета новый форвард «Локомотива» Николай Комличенко рисковал «зависнуть» в трансферном окне на целый сезон.