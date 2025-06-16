Московскому «Локомотиву» запретили регистрировать новых футболистов

Московскому «Локомотиву» временно запретили регистрацию новых футболистов. Недавно приобретенный игрок Николай Комличенко рискует зависнуть в «трансферном окне» на весь сезон, сообщает SHOT .

Запрет «Локомотиву» выдал Российский футбольный союз. У ФК были ошибки в документах на лицензирование.

Клубу необходимо исправить их в ближайшее время — до начала нового сезона остался месяц. В противном случае новичков зарегистрировать не выйдет. Играть они не смогут.

Комличенко некоторое время назад перешел из ФК «Ростов». Ему должны были платить семь млн рублей в месяц, а также бонусы в рамках системы «гол+пас».