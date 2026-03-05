сегодня в 22:25

Петр Гуменник получит 344 тыс рублей от Петербурга за шестое место на Олимпиаде

Правительство Петербурга утвердило премии за результаты на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые прошли в Италии. Спортсмены и тренеры получат выплаты до 30 апреля, сообщает «Фонтанка» .

Так, занявший шестое место на Олимпиаде фигурист Петр Гуменник получит премию в размере 344 827,59 рубля. За участие в Играх, если спортсмен не вошел в шестерку призеров, ему выплачивается 57 471,27 рубля. Аналогичную сумму получат и тренеры. Специалисты, работавшие с главным тренером, получат половину премии.

Организовать выплаты поручено городскому комитету по физической культуре и спорту. Помимо этого, в Северной столице планируют провести отдельную церемонию награждения участников Олимпиады-2026.

Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поставила в пример российским фигуристкам представительницу США Алису Лью, которая завоевала золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо прошли с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.