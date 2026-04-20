В Подмосковье 20–22 апреля ожидается I–II класс пожароопасности

сегодня в 14:52

В лесах Московской области 19 апреля возгораний не зафиксировали. С 20 по 22 апреля на большей части региона прогнозируют I и II классы пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

20 апреля в большинстве округов ожидается I класс пожарной опасности. II класс прогнозируют в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах.

21 апреля I класс сохранится на большей части территории области. II класс установится в Бородинском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах.

22 апреля в регионе преимущественно ожидается II класс пожарной опасности. I класс прогнозируют в Виноградовском, Клинском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес».

Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем от плюс 6 до плюс 13 градусов, ночью — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ожидаются переменная облачность и сильный порывистый северный ветер, без осадков. В ведомстве напомнили, что в период цветения березы аллергикам следует соблюдать меры предосторожности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.