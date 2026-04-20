Жители Подмосковья стали чаще регистрировать брак в МФЦ

«С 2024 года специалисты органов ЗАГС Подмосковья ведут прием непосредственно в МФЦ. У молодоженов сохраняется возможность регистрировать брак в торжественных залах, но и новый формат в центрах „Мои Документы“ находит живой отклик у жителей. МФЦ становится местом, где любые жизненные вопросы решаются в комфортных условиях и рядом с домом», — рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Сейчас специализированные окна ЗАГС работают в 60 офисах госуслуг региона. Помимо регистрации брака, специалисты оформляют свидетельства, выдают повторные документы и справки.

Для подачи заявления будущим супругам необходимо иметь при себе паспорта. Если один из них ранее состоял в браке, потребуется документ о его прекращении — он предоставляется по собственной инициативе.

С момента подачи заявления до регистрации должно пройти не менее одного месяца, максимальный срок ожидания составляет 12 месяцев. В исключительных случаях, например при беременности или рождении ребенка, брак могут зарегистрировать в день обращения либо в сокращенные сроки при наличии свободных дат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.