В Дубне самозанятому выплатили долг после обращения к омбудсмену

Самозанятый в городском округе Дубна добился полной оплаты по договору после обращения в общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей. Задолженность погасили в течение двух дней после направления заказчику мотивированной претензии, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Заявитель выполнил работы по сборке торговой мебели, однако после подписания актов выполненных работ оплата в установленный срок не поступила. В течение трех недель он пытался урегулировать вопрос в переговорном порядке, но результата это не принесло.

Предприниматель обратился к руководителю общественной приемной бизнес-омбудсмена в Дубне Валерию Чупрову. Несмотря на то что споры между хозяйствующими субъектами не относятся к компетенции уполномоченного, заявителю оказали правовую и консультационную помощь в подготовке мотивированной претензии.

После направления документов заказчику задолженность была полностью погашена в течение двух дней.

Предприниматели могут направить обращения почтой по адресу: 143082, Московская область, г.о. Одинцовский, д. Раздоры, тер. Рублево-Успенское ш., км 1-й, д. 1, корп. А, по электронной почте uzpp@mosreg.ru, а также через контакт-центр по телефону +7 (800) 550-63-53 или в общественные приемные в муниципалитетах Подмосковья.

