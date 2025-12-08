Пассивный доход: как Валерий Карпин зарабатывает миллионы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин зарабатывает не только футболом, у него есть еще и пассивный доход. На процентах от банковских вкладов он накопил уже более 20 млн рублей, сообщает SHOT .

56-летний тренер кладет крупные суммы на накопительные счета в банках страны. Процентный доход от его вкладов за последние три года составил 20,5 млн рублей. В этом году пассивный доход Карпина — 9 млн рублей.

Почти месяц назад он покинул пост тренера московского «Динамо» и полностью сосредоточился на работе в сборной России. Свою семью тренер вывез в Эстонию, где приобрел дом за 1 млн евро.

Ранее в Монако встретились жена Карпина Дарья и экс-ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, но приятной беседы не получилось. Он заявил, что проводит частную экскурсию, поэтому, если дамы хотят его послушать, то нужно заплатить за услугу. Карпины обиделись и ушли.

