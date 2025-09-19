Платите за экскурсию: Васильев прогнал жену Карпина в Монако

В Монако встретились экс-ведущий «Модного приговора» Александр Васильев и жена футбольного тренера Валерия Карпина Дарья, но приятной беседы не получилось, сообщает SHOT .

Жена Карпина вместе с дочкой пошла прогуляться по магазинам в Монако. Вдруг они услышали русскую речь. Узнав телеведущего, женщина обрадовалась, но Васильев, по ее словам, посмотрел на них «как на бомжей».

Также экс-ведущий сказал, что проводит частную экскурсию, поэтому, если дамы хотят его послушать, то нужно заплатить за услугу. Карпины обиделись и ушли.

За несколько дней отдыха во Франции жена тренера вместе с 15-летней дочкой потратили около 1 млн рублей. Они жили в самом дорогом отеле Ниццы, где номер стоит в районе 80 тыс. за сутки.

А Васильев живет во Франции после отъезда из РФ. Он ведет лекции «Эротизм и мода», на которые продает билеты за 25 тыс. рублей.

