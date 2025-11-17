Валерий Карпин ушел с поста главного тренера московского «Динамо»

Валерий Карпин заявил, что покидает пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». По его словам, это решение далось нелегко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Он уточнил, что провел анализ происходящего и сделал тяжелый выбор — завершить работу в «Динамо». Карпин добавил, что хочет отдавать все свое внимание работе в сборной России. Это является для него приоритетной задачей.

Покидая клуб, Карпин поблагодарил игроков и руководство за содействие и профессионализм, а также болельщиков за поддержку. Он пожелал команде успехов.

Карпин был главным тренером «Динамо» с лета 2025 года.

Ранее сборная РФ уступила команде Чили, прервав серию из 22 беспроигрышных игр. Матч закончился со счетом 0:2.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.