Валерий Карпин ушел с поста главного тренера московского «Динамо»
Валерий Карпин заявил, что покидает пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». По его словам, это решение далось нелегко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Он уточнил, что провел анализ происходящего и сделал тяжелый выбор — завершить работу в «Динамо». Карпин добавил, что хочет отдавать все свое внимание работе в сборной России. Это является для него приоритетной задачей.
Покидая клуб, Карпин поблагодарил игроков и руководство за содействие и профессионализм, а также болельщиков за поддержку. Он пожелал команде успехов.
Карпин был главным тренером «Динамо» с лета 2025 года.
Ранее сборная РФ уступила команде Чили, прервав серию из 22 беспроигрышных игр. Матч закончился со счетом 0:2.
