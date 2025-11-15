Сборная РФ уступила команде Чили, прервав серию из 22 беспроигрышных игр

Сборная России уступила команде Чили, одной из слабейших в Латинской Америке, со счетом 0:2, сообщает ТАСС .

Подопечные футбольного тренера Валерия Карпина потерпели поражение, оборвав свою беспроигрышную серию, длившуюся четыре года и насчитывавшую 22 матча.

До встречи с российской сборной южноамериканская команда не могла поразить ворота соперника на выезде в течение полутора лет. За этот период они проиграли пять из восьми гостевых матчей, имея разницу забитых и пропущенных мячей 0:13.

Ранее сообщалось, что на матче с командой Чили полузащитник ЦСКА Иван Обляков травмировался и не смог продолжить игру. Его заменил игрок «Локомотива» Алексей Батраков.

