Энергетики Подмосковья проехали велозаезд по Садовому кольцу

Сотрудники «Мособлэнерго» 24 мая приняли участие в традиционном велозаезде по Садовому кольцу в Москве в рамках весеннего велофестиваля. В колонне компании стартовали более 20 человек вместе с семьями, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Корпоративная колонна «Мособлэнерго» объединила представителей Раменского, Щелковского, Красногорского, Домодедовского, Сергиево-Посадского и Павлово-Посадского филиалов, а также аппарата управления. Вместе с энергетиками на старт вышли их супруги и дети, что придало мероприятию семейный формат.

Всего в заезде участвовали около четырех тысяч человек. Ежегодно к велогонке присоединяются порядка 500 новых райдеров. Дистанция составила 15,6 километра и проходила по полностью перекрытому Садовому кольцу.

Одним из условий было запрет на сход с маршрута во время движения, что потребовало от участников, в том числе юных, хорошей физической подготовки. Дети до 16 лет допускались только в сопровождении родителей. Обязательным требованием стало наличие исправного велосипеда.

Энергетики успешно преодолели маршрут, продемонстрировав спортивную форму и командный настрой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.