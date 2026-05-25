ПСК «Фарма» запустила в Дубне производство желатиновых капсул

Компания «ПСК Фарма» запустила производство пустых твердых желатиновых капсул в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье. Проект направлен на импортозамещение и обеспечение российских производителей лекарств базовым сырьем, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ПСК Фарма», резидент ОЭЗ «Дубна», реализует проект по выпуску пустотелых твердых желатиновых капсул. Решение о создании собственного производства приняли после дефицита этой продукции в 2020 году на фоне пандемии. Желатиновые капсулы являются ключевым компонентом для выпуска лекарственных препаратов и биологически активных добавок.

«Пандемия показала: мы можем остаться без базового сырья — пустых капсул. Тогда в компании приняли решение освоить производство этого продукта. Многие российские производители уже заинтересовались заменой импортных капсул на отечественные. Мы рассчитываем, что проект позволит закрыть до половины потребностей российского рынка на первоначальном этапе», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Она подчеркнула, что запуск производства является вкладом в достижение лекарственного суверенитета страны. Компания открыта к сотрудничеству с регуляторами и взаимодействует с отраслевыми партнерами для реализации стратегических задач.

«ПСК Фарма» входит в топ-3 российских компаний по числу разрешений на клинические исследования и зарегистрировала 100 лекарственных препаратов собственного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.