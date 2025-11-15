сегодня в 18:59

Футболист ЦСКА Обляков травмировался в матче сборных России и Чили

В товарищеской игре между российскими и чилийскими футболистами произошла вынужденная замена в составе сборной России. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил повреждение и не смог продолжить матч, который проходит в Сочи, сообщает ТАСС .

На 25-й минуте тренерский штаб выпустил на поле Алексея Батракова, хавбека московского «Локомотива», заменив им травмированного Облякова.

После 15 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице. В следующем матче, запланированном на 22 ноября, армейцы сыграют на выезде против столичного «Спартака».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний Обляков принял участие в 15 играх, отметившись пятью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

