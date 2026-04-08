Защитник Тикнизян оценил переход в сербский клуб и личный прогресс

Защитник «Црвены звезды» Наир Тикнизян заявил, что выступление в еврокубках в стартовом составе стало для него большим счастьем. О переходе в сербский клуб и ощущении прогресса футболист рассказал в интервью, сообщает Metaratings.ru .

Тикнизян сравнил нынешний этап карьеры с последним сезоном в «Локомотиве», где в кампании-2024/25 не был игроком основы.

«Нельзя сравнивать эти две ситуации. Если взять все время, которое я провел в „Локо“, то игрового времени у меня было более чем достаточно. Что касается шага вперед, не хочется формулировать свой ответ так конкретно, но сыграть в еврокубках, еще и в стартовом составе — это большое счастье для меня», — сказал Тикнизян.

Футболист также отметил изменения в себе за последний год.

«Мне сложно оценивать себя в футбольном плане, но если рассматривать ментальную составляющую, то безусловно да», — добавил он.

В сезоне-2025/26 26-летний защитник забил 20 мячей и отдал четыре голевые передачи в чемпионате Сербии. В Лиге Европы «Црвена звезда» дошла до раунда плей-офф, где уступила французскому «Лиллю» по сумме двух матчей — 1:0 и 0:2.

