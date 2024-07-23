Министр спорта Франции чувствует себя хорошо после купания в Сене

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, которая десять дней назад искупалась в реке Сене, отметила, что чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости.

По ее словам, никаких последствий такого заплыва у нее не было: ни побочных эффектов, ни сыпи.

Также в Сене искупалась мэр Парижа Анн Идальго. Она пока не рассказала о своем самочувствии.

Президент Франции Эммануэль Макрон от купания в реке сомнительной чистоты до Олимпиады отказался.

Незадолго до начала Олимпийских игр в Париже в реке Сене нашли тело мужчины. Труп был завернут в металлическую сетку, а руки и ноги были скованы.

Купание в Сене запретили в 1923 году из-за ухудшения качества воды. Теперь же там хотят проводить соревнования олимпийцев. Летние Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.