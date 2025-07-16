Крышу Тимоновской школы в Солнечногорске отремонтируют к началу учебного года

Каждое лето — пора активной подготовки учреждений образования к новому учебному году. Особое внимание в этот период — ремонтам в школах и дошкольных отделениях образовательных комплексов. Так, к началу учебного года отремонтируют крышу Тимоновской школы в Солнечногорске, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году ход работ и их итоги проходят в особом формате — родительского контроля и общественной приемки.

В планах Тимоновской школы — ремонт кровли. Об основных этапах выполнения работ руководство школы и подрядчик, привлеченный к выполнению задач, рассказали родителям. Среди запланированных мероприятий — замена водосточных систем, монтаж новых софитов, восстановление козырьков и частичная реставрация фасада.

«Перед началом нового учебного года во всех образовательных учреждениях городского округа Солнечногорск организованы закупка методических материалов, учебников, необходимого оборудования и мебели, а также текущий ремонт. Благодарим наших родителей за активное участие и контроль! Открытый диалог и совместная работа являются ключом к успешному выполнению задач», — отметила исполняющий обязанности замглавы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Эти меры помогут улучшить внешний вид и безопасность школы к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.