Более 1 тыс долголетов Подмосковья посетили областной фестиваль «На спортивной орбите»

В Орехово-Зуевском округе впервые прошел грандиозный фестиваль «На спортивной орбите», объединивший более тысячи любителей спорта — участников проекта «Активное долголетие» со всей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Местом проведения стал парк 30-летия Победы, который на один день превратился в просторную территорию спорта, энергии и ярких впечатлений. Впервые здесь прошел праздник такого масштаба для жителей старшего возраста: для гостей работало более 30 интерактивных площадок.

Каждый мог найти занятие по душе и попробовать что-то новое: гимнастика на стульях — для мягкой разминки и поддержки суставов, дыхательная гимнастика — восстановление дыхания и концентрации, суджок-терапия — воздействие на активные точки ладоней, боди перкуссия и игра на клавесах — синтез музыки и движения, где тело становится инструментом, степ-аэробика — динамичные упражнения под музыку, йога и стрейчинг — работа с гибкостью и внутренним спокойствием, фитбол — упражнения на больших мячах для координации и баланса, настольный теннис и петанк — классические игры, которые объединили поколения, эстафеты и командные игры — заряд бодрости и веселого соперничества, сапсерфинг — необычная возможность пройтись по воде на специальных досках, перетягивание каната, тир, а также метание в кольцо, боулинг, дартс — надувные аттракционы на меткость и азарт и многое другое.

Подкрепиться после спорта можно было на полевой кухне, а яркие фотозоны позволили увезти с собой не только воспоминания, но и красочные кадры.

Самой возрастной участницей фестиваля стала Ида Таужнянская из округа Люберцы, которой исполнился 91 год. Ее активность и энергия вызвали аплодисменты всей площадки.

«Я даже не думала, что будет столько всего! Попробовала и гимнастику, и дыхательные упражнения, и даже сапы! — время пролетело незаметно, настолько все энергично и с душой», — поделилась впечатлениями участница из Домодедово Светлана Кашкевич.

Музыкально украсила фестиваль концертная программа вокалистов Натальи Минаевой, Лидии Макаровой и Ивана Силкина.

«Такого масштаба событие мы проводим впервые — более тысячи человек, 39 округов! Почти две недели готовились, старались, чтобы было интересно каждому. Всё спортивное: тир, городки, сапы, бодиперкуссия, гимнастика. Мы даже не ожидали, что сапы вызовут такой ажиотаж! Благодарим администрацию — сцена, медслужба, безопасность — все было на высшем уровне. Надеемся, всем понравилось!», — отметила директор соццентра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Кульминацией фестиваля стала зарядка с именитыми спортсменами. Чемпион мира по боксу, президент федерации бокса Орехово-Зуева Роман Андреев провёл динамичную разминку, а 70-летний инструктор по физкультуре Владимир Плетнев вдохновил всех своей авторской методикой — бодро, точно и с огоньком. Каждый участник получил памятные открытки с советами от мастера.

С теплыми словами к гостям обратились первый заместитель главы администрации округа Ирина Кузнецова, председатель Совета депутатов округа Александр Бабаев. Они поздравили самых возрастных участников и тех, кто отметил день рождения прямо в день фестиваля.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.