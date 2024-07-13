Глава Минспорта Франции Удеа-Кастера искупалась в Сене перед Олимпиадой

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поплавала в Сене в Париже перед началом летних Олимпийских игр, сообщает Газета.ru .

Как пишет RMC Sport, по словам министра, власти страны обещали, что будут готовы к Играм и сдержали данное слово.

«Меня сподвигла на это (купание в Сене — ред.) идея показать работу, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырех лет», — сказала Удеа-Кастера.

Купание в реке Сене запретили в 1923 году из-за ухудшения качества воды. В прошлом году власти отменили тестовые соревнования по плаванию в реке из-за загрязнения воды. Состязания планировали провести в рамках подготовки к Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эмблема Игр сделала в стиле ар-деко. Там изображены олимпийский огонь, горящий внутри золотой медали и губы символа республики Марианны.