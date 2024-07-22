Как в «Пиле»: в Париже из реки выловили труп, завернутый в сетку из металла

Незадолго до начала Олимпийских игр в Париже в реке Сена, где ранее устроила заплыв лично мэр французской столицы Анн Идальго, нашли тело мужчины. Труп был завернут в металлическую сетку, а руки и ноги были скованы, сообщает MK.Ru со ссылкой на Le Figaro.

20 июля в департаменте Ивелин мужчина, владеющий лицензией парусного клуба в Мант-ла-Жоли, проводил очистку берегов у Иль-о-Дам. В этот момент он наткнулся на безжизненное тело человека, застывшее в позе эмбриона.

Подоспевшие к месту пожарные выяснили, что пострадавший был связан сеткой с металлическими проволоками и гайками. Руки и ноги погибшего были прикреплены к этой сетке с помощью шурупов.

К месту происшествия были также направлены водолазы из речной бригады полиции Парижа, которые совместно с огнеборцами извлекли тело из реки Сены. Криминальная бригада судебной полиции Ивелина начала первичные осмотры, но из-за риска повредить тело, находившееся под водой длительное время, не смогла провести дальнейшие манипуляции.

По предварительным данным, погибшим оказался мужчина в возрасте от 25 до 45 лет со светлой кожей и без волос на голове. Его извлекли из воды в одном топе и носках.

В прокуратуре Версаля французским журналистам заявили, что расследование дела поручено криминальной бригаде судебной полиции Ивелина. Источник Le Figaro в полицейских рядах добавил, что труп может быть связан с делом о недавнем исчезновении человека.