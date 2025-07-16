Ученые Подольска изучили генетические ресурсы редких пород индюшек на Ставрополье

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Ученые ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольске провели мониторинг генетических ресурсов бронзовой северо-кавказской и черной тихорецкой пород индюшек в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе выезда научный сотрудник Андрей Родионов и младший научный сотрудник Владислав Никипелов посетили селекционно-генетический центр «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» — филиал ФНЦ «ВНИТИП» и провели отбор образцов бронзовой северо-кавказской и черной тихорецкой пород индеек.

Полученные материалы будут использованы для проведения молекулярно- генетического анализа, изучения геномного разнообразия и выявления уникальных генетических маркеров.

Исследования состоялись в рамках реализации проекта «Развитие сети биоресурсных коллекций сельскохозяйственных животных». Проект направлен на развитие единой сети биоресурсных коллекций генетического материала сельскохозяйственных животных для сохранения биоразнообразия, обеспечения продовольственной безопасности и поддержки селекционных программ.

Результаты получены при финансовой поддержке РФ в лице Минобрнауки России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые «творят», — заявил Воробьев.