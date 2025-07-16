Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности страны к новым переговорам с РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к новому раунду переговоров с Москвой «в любое время и в любом месте», сообщает ТАСС .

По его словам, украинская сторона готова «говорить с Россией». Он отметил, что Киев хочет продолжить переговоры, «чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе». Украинский министр добавил, что в первую очередь Украина пытается добиться того, чтобы на встрече с РФ речь шла об установлении перемирия.

Свою речь Сибига произнес на встрече с главами МИД Польши и Литвы, когда его попросили прокомментировать просьбу Кремля побудить Украину продолжить прямые переговоры.

Ранее Москва выразила готовность к новым переговорам с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев пока что не выдвинул никаких предложений по этому поводу.

На фоне этого Москва также призвала Запад оказать давление на киевский режим, чтобы тот согласился на очередную встречу.