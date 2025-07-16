Москва призвала давить на Киев, чтобы прошли переговоры с Россией

В Кремле считают, что Запад должен оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров Москвы и Киева. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

По его словам, Кремль призывает к этому всех, но в первую очередь — США, которые оказывают посреднические усилия в разрешении украинского конфликта.

Песков указал на то, что было сделано много заявлений, «много было слов о разочаровании». При этом Россия все же надеется, что Запад прямо сейчас оказывает давление на киевский режим, дабы тот согласился на новые переговоры с Москвой.

В начале недели пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская сторона готова к новой встрече с Киевом. Однако пока что Украина не выдвигала никаких предложений по этому поводу.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут ввести вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва не заключит мир с Киевом за 50 дней.