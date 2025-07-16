Около 250 новых МСП в сфере туризма появилось в Подмосковье с начала года

За первое полугодие 2025 года в Московской области появилось 244 новых субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в сфере туризма. За три года этот показатель вырос на 12%. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По данным корпорации МСП, динамика прироста МСП в туризме в 1,5 раза больше, чем в других отраслях.

«За три года количество малых и средних предприятий в туристической сфере по стране выросло на 12% и сегодня приближается к 76,5 тысячам. А общая занятость в сегменте МСП в сфере туризма составляет 296 тысяч человек. Темпы роста внутреннего туризма и таргетированная господдержка обеспечивают возможности для развития малого и среднего бизнеса. Причем это дорога с двусторонним движением: активное вовлечение МСП в создание туристической инфраструктуры — это не только ответ на запрос рынка, но и создание новых точек притяжения для перераспределения или наращивания туристических потоков», — заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В целом за первое полугодие 2025 года в России было создано более 5 тысяч новых субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Таким образом общее число туристических МСП в стране достигло почти 76,5 тысяч, а их выручка по итогам 2024 года превысила 1 трлн рублей.

«Ключевой особенностью роста туристических МСП стал высокий показатель прироста относительно МСП всех отраслей — более чем в 1,5 раза. С начала 2025 года в ключевых сферах туризма было создано более 5 тысяч субъектов МСП при коэффициенте воспроизводства (отношение открывшихся и закрывшихся предприятий) 1,7. В целом по всем отраслям такой коэффициент существенно ниже и составляет 1,1. Еще один важный тренд — это интерес к туризму со стороны молодежи. Каждое пятое МСП приходится на молодых предпринимателей до 35 лет. При этом пока средний возраст предпринимателей в сфере туризма составляет 44 года, что на год выше среднего по сектору МСП», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Порядка 45% субъектов МСП в сфере туризма имеют наемных работников, их численность составляет 234 тысяч человек. Еще 62 тысячи — это самозанятые граждане, которые работают в качестве гидов, а также предоставляют услуги по временному проживанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.