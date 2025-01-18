«Курс раздражает»: легионер из клуба РПЛ пожаловался на зарплату в рублях

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» из Боснии и Герцеговины Иван Башич выразил недовольство своей зарплатой в рублях.

«Курс просто огромный, и он все время поднимается вверх. Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится», — пожаловался Башич в интервью изданию «Рейтинг Букмекеров».

По словам 22-летнего футболиста, он получает зарплату в рублях и испытывает сложности при отправке денег домой с помощью российских банков.

Башич играет за «Оренбург» с 2022 года. В составе команды РПЛ футболист провел 60 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Ранее стало известно, что за последнюю неделю на сборы российских футбольных команд не явились четыре легионера. Речь идет о бразильце Бителло из столичного «Динамо», чилийце Викторе Мендесе из «Крыльев Советов», чилийце Хорди Томпсоне из «Оренбурга» и нападающем хабаровского СКА Жане Шарле из Кот-д’Ивуара.