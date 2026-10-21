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Россия освободила осужденного американца Хаббарда

Политика

Специальный посланник США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера Владимира Путина за освобождение осужденного в РФ американца Стивена (Стефана) Хаббарда, сообщает РИА Новости.

Хаббард получил срок за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины. Мосгорсуд приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Он находился под стражей с апреля 2022 года.

Путин во время встречи с Уиткоффом в Санкт-Петербурге отметил, что Хаббард уже освобожден. Он находится в аэропорту Пулково.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил российского лидера освободить 73-летнего американца.

«Я говорил с президентом Путиным по поводу Хаббарда. Я долго говорил с ним, я обратился к нему с просьбой отпустить его», — говорил глава Белого дома.

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