Массовый побег футболистов-легионеров зафиксировали в России

За последнюю неделю на сборы российских футбольных команд не явились четыре зарубежных игрока, сообщает Mash .

Так, полузащитник столичного ФК «Динамо», бразилец Бителло узнал, что у соотечественников из петербургского «Зенита» зарплата больше и попытался выбить себе повышение оплаты, но не смог, поэтому остался на родине.

Еще один футболист, чилиец Виктор Мендес, который принадлежит ЦСКА, но с недавних пор находится в аренде «Крыльев Советов». Он просто не явился на сборы. Из самарского ФК направили официальное письмо в адрес спортсмена, но четкого ответа он не дал.

Крайний нападающий «Оренбурга» из Чили Хорди Томпсон не приехал на запланированный учебно-тренировочный процесс. Местные СМИ сообщили, что футболист просто пропал.

А еще нападающий хабаровского СКА Жан Шарль из Кот-д’Ивуара заявил, что сбежал из российского клуба, так как его не хочет продавать руководство.