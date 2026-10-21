Рожали всей соцсетью: пользователи поддержали москвичку, которой изменил муж

В социальных сетях вызвала резонанс публикация жительницы Москвы, которая заявила, что супруг бросил ее накануне появления на свет ребенка ради новых отношений. За родами следили многие пользователи, они сопереживали девушке.

По словам автора публикации, она оказалась одна в родовом боксе без поддержки близкого человека. Женщина рассказала, что ранее пара преодолевала любые жизненные невзгоды вместе, однако перед самыми родами муж объявил об уходе к другой девушке, выбрав легкую и беззаботную жизнь.

После того как искренний крик души привлек широкое внимание интернет-аудитории, некоторые пользователи начали выяснять личные данные роженицы, искать несостыковки в публикациях и проверять информацию о пациентках одного из роддомов Москвы.

В ответ на нападки девушка подчеркнула, что не преследует корыстных целей и не ведет денежных сборов, а из роддома ее заберут родственники. Она также попросила неравнодушных комментаторов не приходить на церемонию выписки, чтобы не подвергать стрессу членов семьи.

Тем не менее в комментариях нашлись скептики. Другая пользовательница платформы усомнилась в подлинности происходящего, предположив, что образ девушки и текст драмы созданы с помощью искусственного интеллекта. По мнению критиков, подобные душераздирающие истории могут использоваться для манипуляции эмоциями читателей и последующего сбора средств, что в итоге подрывает доверие к людям, действительно оказавшимся в беде.

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